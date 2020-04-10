Перед вербною неділею, 11 квітня, православні відзначають Лазареву суботу

В цей день Ісус Христос воскресив свого мертвого друга Лазаря. Після побаченого і почутого багато людей увірували в те, що він – син Божий. Лазар прожив після воскресіння ще 30 років. А ось сам Христос після цього дива піддався гонінням первосвящениками і фарисеями.

Згідно з Біблією, цей день описується, як дуже важливий, тому є певні правила, яким повинні слідувати віруючі.

Зокрема, у Лазареву суботу не можна:

займатися важкою роботою - пранням, прибиранням, шиттям;

лихословити;

влаштовувати гучні гуляння;

вживати алкоголь;

їсти м'ясо, яйця, молоко, рибу (так як триває Великий піст)

Раніше ми повідомляли, карантин диктує свої правила. Так, якщо церковні служби можна дивитися онлайн, то як бути з поминальними днями, які не за горами?

Нагадаємо, традиційно через тиждень після Великодня (в цьому році 19 квітня) в Україні настають поминальні дні, які церква називає "Радоницею", а в народі - "Проводами" і "Гробками". В цей час люди йдуть на цвинтар, щоб відвідати могили рідних і близьких і вшанувати їх пам'ять. Але велика ймовірність, що в 2020 році будуть штрафувати.

Так заступник губернатора Рівненської області Ігор Тимошенко, зазначив, що зараз зборів на кладовищах вважаються порушенням умов карантину через епідемію китайського вірусу. І якщо його не скасовувати, поминки повинні припиняти, як вихід на вулицю без вагомої причини.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що Кабмін продовжить карантин в Україні щонайменше до початку травня. За його словами, це вимушений захід для порятунку людей.

Нагадаємо, Великий піст 2020: історія, традиції, звичаї, чого не можна робити віруючим.

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