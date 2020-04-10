Актор і продюсер Сергій Жигунов обурився забороною на показ російських серіалів і фільмів в Україні

Свій коментар він дав російським ЗМІ.

За його словами, в Україні немає власного "продукту".

"Тільки що вони будуть дивитися?! Півкраїни - росіяни. Щоб замінити зараз у величезному обсязі російські серіали на українському телебаченні, потрібно мати продукт, а власного виробництва у них немає і не буде", - упевнений він.

Крім того, продюсер заявив, що в Україні йому заборгували грошей.

"Вони мені стільки грошей мають, та ще при цьому не розплачуються! Вони надсилають листи, в яких буквально написано, що поки не вирішиться ситуація з Кримом, вони заплатити не можуть за вже показане. Я розмовляв і з фінансовим директором НТВ – вони, каже, трубки або не беруть, або кидають. Вони поводяться як з газом, так і з нами. Це - загальна манера поведінки", - заявив Жигунов.



Нагадаємо, державне агентство України з питань кіно анулювало прокатні посвідчення і скасувало державну реєстрацію на російські фільми і серіали за участю актора Юрія Гальцева і музиканта Григорія Лепса.



