Актер и продюсер Сергей Жигунов возмутился запретом на показ российских сериалов и фильмов в Украине
Свой комментарий он дал российским СМИ.
По его словам, в Украине нет собственного "продукта".
"Только что они будут смотреть?! Полстраны русские. Чтобы заменить сейчас в огромном объеме русские сериалы на украинском телевидении, нужно иметь продукт, а собственного производства у них нет и не будет", - уверен он.
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Кроме того, продюсер заявил, что в Украине ему задолжали денег.
"Они мне столько денег должны, да еще при этом не расплачиваются! Они присылают письма, в которых буквально написано, что пока не решится ситуация с Крымом, они заплатить не могут за уже показанное. Я разговаривал и с финансовым директором НТВ – они, говорит, трубки или не берут, или бросают. Они ведут себя как с газом, так и с нами. Это - общая манера поведения", - заявил Жигунов.
Напомним, государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения и отменило государственную регистрацию на российские фильмы и сериалы с участием актера Юрия Гальцева и музыканта Григория Лепса.
Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.
Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.
Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".