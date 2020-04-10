Актер и продюсер Сергей Жигунов возмутился запретом на показ российских сериалов и фильмов в Украине

Свой комментарий он дал российским СМИ.

По его словам, в Украине нет собственного "продукта".

"Только что они будут смотреть?! Полстраны русские. Чтобы заменить сейчас в огромном объеме русские сериалы на украинском телевидении, нужно иметь продукт, а собственного производства у них нет и не будет", - уверен он.

Кроме того, продюсер заявил, что в Украине ему задолжали денег.

"Они мне столько денег должны, да еще при этом не расплачиваются! Они присылают письма, в которых буквально написано, что пока не решится ситуация с Крымом, они заплатить не могут за уже показанное. Я разговаривал и с финансовым директором НТВ – они, говорит, трубки или не берут, или бросают. Они ведут себя как с газом, так и с нами. Это - общая манера поведения", - заявил Жигунов.



Напомним, государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения и отменило государственную регистрацию на российские фильмы и сериалы с участием актера Юрия Гальцева и музыканта Григория Лепса.



