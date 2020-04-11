Погода в Україні 11 квітня різко зміниться, замість недавнього тепла залишиться лише смутний спогад

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, найтепліше буде на західній Україні. Невелика хмарність без опадів буде супроводжуватися денними 11-18 тепла. А от вночі різко похолодає: від 0 до -3 за Цельсієм.

На півночі України буде без «мінусів»: вдень чекайте хмар і 10-13 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 2-5 вище нуля.

У центральних регіонах також буде хмарно, а вночі ще й прохолодно. Вдень на вулиці очікується 11-14 тепла, а ось вночі 3-5 вище нуля. Холоду аж до -3 за Цельсієм будуть у Вінницькій області.

Українцям на півдні країни варто очікувати 12-15 тепла. Вночі збережеться невеликий «плюс»: від 3 до 5 градусів.

найпрохолодніше вдень буде на сході: повітря прогріється до 9-12 тепла. Вночі ж буде без морозів: від 3 до 5 тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність та денні 11-14 тепла. Вночі повітря охолоне до 1-3 за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що до понеділка, 13 квітня, погода знову потеплішає. Але вже у вівторок і середу потрібно готуватися до різких похолодань до +5 градусів (у середу вночі може вдарити мороз). Очікуються сильні дощі з мокрим снігом. Потеплішає лише до 16-го квітня.

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Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.

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