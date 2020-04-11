Погода в Украине 11 апреля резко изменится, вместо недавнего тепла останется лишь смутное воспоминание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, теплее всего будет на западной Украине. Небольшая облачность без осадков будет сопровождаться дневными 11-18 тепла. А вот ночью резко похолодает: от 0 до -3 по Цельсию.

На севере Украины буде без «минусов»: днем ждите облаков и 10-13 тепла. Ночью столбик термометра покажет 2-5 выше нуля.

В центральных регионах также будет облачно, а ночью еще и прохладно. Днем на улице ожидается 11-14 тепла, а вот ночью 3-5 выше нуля. Холода вплоть до -3 по Цельсию будут в Винницкой области.

Украинцам на юге страны стоит ожидать 12-15 тепла. Ночью сохранится небольшой «плюс»: от 3 до 5 градусов.

Прохладнее всего днем будет на востоке: воздух прогреется до 9-12 тепла. Ночью же будет без холодов: от 3 до 5 тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность и дневные 11-14 тепла. Ночью воздух остынет до 1-3 по Цельсию.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что к понедельнику, 13 апреля, погода снова потеплеет. Но уже во вторник и среду нужно готовиться к резким похолоданиям до +5 градусов (в среду ночью может ударить мороз). Ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Потеплеет лишь к 16-му апреля.

Напомним, холодный фронт ударит по Украине, зарядят дождь со снегом: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

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