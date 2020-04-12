Погода в Україні 12 квітня здивує підступністю, денне весняне тепло зміниться раптовими морозами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощів на території країни не очікується, хоча буде невелика хмарність.

На західній Україні повітря прогріється до 15-20 градусів. А от вночі похолодає аж до -3 морозу.

Аналогічної погода буде і на півночі країни. Вдень стовпчик термометра покаже 12-16 тепла, а вночі повітря охолоне: від 0 до -3 морозу.

Українцям у центральних областях варто готуватися до денних 14-16 градусів. При цьому вночі похолодає: від -1 до -3 нижче нуля.

Схожа ситуація буде і на сході країни: вдень повітря прогріється до 11-16 тепла, а вночі охолоджується до 0-3 морозу.

«Вночі 12 квітня в Україні, вночі 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні грунту та в повітрі 0-5 (II рівень небезпеки - оранжевий); вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0-5 (І рівень небезпеки - жовтий)», - йдеться в повідомленні.

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