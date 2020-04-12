Погода в Украине 12 апреля удивит коварством, дневное весеннее тепло сменится неожиданными морозами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дождей на территории страны не ожидается, хотя будет небольшая облачность.

На западной Украине воздух прогреется до 15-20 градусов. А вот ночью похолодает вплоть до -3 мороза.

Аналогичной погода будет и на севере страны. Днем столбик термометра покажет 12-16 тепла, а ночью воздух остынет: от 0 до -3 мороза.

Украинцам в центральных областях стоит готовиться к дневным 14-16 градусам. При этом ночью похолодает: от -1 до -3 ниже нуля.

Похожая ситуация будет и на востоке страны: днем воздух прогреется до 11-16 тепла, а ночью остынет до 0-3 мороза.

«Ночью 12 апреля в Украине, ночью 13 апреля на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 (II уровень опасности - оранжевый); ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5 (И уровень опасности - желтый)», - говорится в сообщении.

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