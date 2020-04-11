Українські чиновники обіцяють надбавку до пенсії людям в зв'язку з поширенням вірусу з Китаю



Як повідомляє Politeka, про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Так, доплата буде здійснюватися за трьома програмами: доплата людям, які досягли 80-річного віку; доплата по тисячі гривень для тих, чия пенсія менше п'яти тисяч гривень; індексація пенсій, яка запланована на перше травня.

Крім того, доплати також отримають 300 тисяч сімей-ФОП, що сплачували ЕСС протягом року; сто тисяч безробітних і малозабезпечених громадян.

Як повідомлялося раніше, "карантинні" допомоги зможуть отримати лише певні категорії українців. Як відомо, в уряді підготували українцям певні виплати в умовах карантину.

Мова йде про допомогу по догляду за дітьми до 10 років, які зможе отримати один з батьків.

Але таку фінансову допомогу отримають лише ті фізособи-підприємці, які не мають найманих працівників та на період введених обмежувальних заходів були змушені заморозити свій бізнес і втратили прибуток.

За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, сума допомоги буде в розмірі прожиткового мінімуму (2027 гривень за станом на 1 січня 2020 року).

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