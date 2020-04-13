Погода в Україні 13 квітня неприємно здивує частину громадян, оскільки весняні «плюси» супроводжуватимуться дощами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, опади варто чекати на західній Україні. Однак це не завадить повітрю прогрітися вдень до 18-22 градусів тепла. Вночі різко похолодає: від 3 до 6 тепла.

А ось на півночі країни буде сухо, хоча і хмарно. Вдень повітря прогріється до 17-20 тепла. Уночі охолоне до -3+5 градусів.

У центрі країни очікується тепла і суха погода. Стовпчик термометра вдень буде показувати від 17 до 22 тепла. А от вночі різко похолодає, аж до 3 градусів нижче нуля.

На півдні України вдень буде 13-20 градусів, а вночі 3-8 за Цельсієм. Лише в Херсонській області будуть заморозки: від -3 до -1 градуса.

На сході країни також зберігатися нічні «мінуси»: від -3 до -1. Вдень стовпчик термометра показуватиме 14-18 тепла.

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили українців, яких сюрпризів чекати від погоди у квітні і травні.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Держнс та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха.

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