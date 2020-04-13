Жителі Житомирщини скаржаться на те, що українські правоохоронці не дають їм почати посівний сезон через карантин

У Житомирі, за словами місцевих жителів, дільничні поліцейські почали складати протоколи на українців, які у себе на городах садять картоплю.

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів на своїй сторінці в мережі Facebook місцевий житель Вадим Шевчук.

За його словами, він возив своїх родичів садити картоплю в село Топорище на Житомирщині. Жителі села розповіли йому, що дільничний ходить по селу і становить протоколи на людей, які працюють на полі. По суті, поліцейські почали полювання на українців, які садять картоплю.

Вадим Шевчук зазначив, що він сам став свідком того, як жінка попросила свого чоловіка зняти маску і одягнути лише тоді, коли буде йти дільничний.

Під його постом в мережі українці залишили безліч коментарів, в яких зазначали, що чули про такі дії дільничних під час карантину. Були і ті українці, які нагадали, що дільничні мають право таке робити, адже в Україні карантин.

"Теж чула про таке від поліції. А ще в рідному містечку похорони були, прийшов попрощатися з десяток сусідів - розігнали, бо то масовий захід", "Те, що дільничний ходить по селу і просить надягати маски, то, напевно, через карантин".

Інші розкритикували дії дільничного, зазначивши, що якщо це продовжиться, то людям нічого буде їсти.

"Звичайно, адже вони будуть годувати всю зиму геноцидний народ!!Які накази, така і життя!", "Що то мені це нагадує? 1937 рік продрозкладка, паркан всього посадкового матеріалу і голодування забезпечено, а зараз нам її готує наш уряд", " А є люди що будуть по осені? Або намагаються впроваджують 1937 рік, щоб побільше людей загинуло?".

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