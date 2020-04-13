Погода в Україні у вівторок, 14 квітня, зіпсується – в країну прийде атмосферний фронт, який принесе похолодання

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, на півночі і заході України, а також у Вінницькій 14 квітня температура повітря різко впаде до +4 +9 градусів.

При цьому у східних, південних в більшості центральних областей тепло ще затримається, вдень стовпчики термометрів покажуть + 10 + 17 градусів. Але ввечері вже стане холодно і в Черкаській області.

А в середу, 15 квітня, похолодає вже на всій території України.

Крім того, разом з похолоданням в Україну прийдуть дощі і навіть мокрий сніг.

Суха погода збережеться в східних областях.

Вітер з південного, південно-західного зміниться на північно-західний, поривчастий.

У Києві 14 квітня різко похолодає, температура впаде до +5 +7 градусів. Крім того, пройде дощ, можливо навіть з мокрим снігом.

Вітер також зміниться на північно-західний, найближчої ночі він ще буде сильним, вдень 14 квітня стихне, а в середу знову розгуляється.

Синоптик попередила, що в ніч на 15 квітня можуть вдарити заморозки 1-3 градуси. На тепло вдень розраховувати також не варто

Погода влаштує справжні американські гірки: 16-17 квітня у Києві потеплішає, проте в суботу і на Великдень температура знову впаде.

За попереднім прогнозом, десь 17-18 квітня у столиці будуть дощі.

Досить часто такі стрибки погоди відчуваються на самопочутті. Тому найближчі дні потрібно бути уважними і поберегти себе.

Нагадаємо, холодний фронт вдарить по Україні, зарядять дощ зі снігом: точний прогноз.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.

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