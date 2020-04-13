Олена Зеленська розповіла, як їй зараз живеться за спиною чоловіка-президента

Перша леді України скаржиться на те, що їй не вистачає часу на самоті. Цьому заважають діти і охорона, яка не відходить ні на крок. Про це вона раніше розповідала в інтерв'ю журналу Vogue.

«Мені не вистачає часу на самоті. У мене двоє дітей, тому я і раніше зрідка бувала сама. Свій простір у мене було хіба що в машині, за кермом. Зараз мене і цього позбавили — я завжди з охороною», – розповіла Зеленська.

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«Але мені пощастило з людьми, які опинилися в моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені хочеться тиші, і можуть підтримати розмову, коли відчувають, що це потрібно», – каже вона.

Нагадаємо, що перша леді України Олена Зеленська знову стала школяркою і зганьбилася на онлайн-уроці. Під час карантину в Україні закрили всі навчальні заклади, а щоб діти не відставали, запустили проект "Всеукраїнська школа онлайн". Варто зазначити, що нещодавно його презентувала сама Олена Зеленська. Тепер же перша леді сама приміряла на себе роль школярки і побувала на уроці української мови для п'ятих класів, який пройшов, м'яко кажучи, не зовсім гладко.

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