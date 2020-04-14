Скандальна депутат російської Держдуми Наталія Поклонська несподівано згадала про Україну, закликавши Росію допомогти сусідській країні

Так, українська прокурор, яка втекла в Росію, несподівано закликала надати допомогу Україні, яка ось вже десять днів не може впоратися з лісовими пожежами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

На її думку, Україна залишилася наодинці з проблемою пожеж внаслідок того, що всі країни зараз зайняті боротьбою з китайським вірусом.

"Я переконана, що іншим країнам варто звернути на це особливу увагу. І якщо Україна не справляється самостійно, необхідно цю проблему вирішити всім разом", - сказала скандальна Поклонська.

Крім того, Поклонська закликала згадати про те горе, яке принесла чорнобильська катастрофа. У той же час депутат відразу виправдалася, що не є експертом в питаннях зони відчуження.

"Як політик, закликаю всіх звернути пильну увагу на складну ситуацію з бурхливими пожежами в цій небезпечній зоні і надати допомогу Україні, закривши питання загрози та страху людей перед подібними трагедіями", - закликала Поклонська.

Також раніше повідомлялося, що скандальна депутат російської Держдуми Наталія Поклонська поскаржилася на умови самоізоляції в період карантину.

Втекла в Росії українська прокурор несподівано обрушилася з критикою на дії Кремля у зв'язку з пандемією "уханьского" вірусу. Так, на її думку, чиновники роблять недостатньо для того, щоб підтримати і заспокоїти людей.

Нагадаємо, Поклонська вирішила помирити Україну і РФ за допомогою віруса.

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