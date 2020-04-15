Погода в Україні 15 квітня здивує, оскільки весняне тепло зникне, а на зміну йому прийдуть холоди й дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на півночі країни очікуються хмари і денні 7-9 тепла. А от вночі сильно похолодає: на вулиці очікується від 0 до -3 морозу.

Трохи тепліше вдень у центральних регіонах: хмарність супроводжуватиметься 8-12 тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до -3 за Цельсієм (морози будуть в Черкаській та Вінницькій областях).

На півдні України про "мінуси" можна забути: вдень повітря прогріється до 12-14 тепла. А в темний час доби воно впаде до 3-5 вище нуля.

На сході очікуються дощі. Особливо сильними вони будуть у Луганській і Донецькій областях. Вдень стовпчик термометра покаже 8-10 тепла. Уночі очікується від 3 до 6 вище нуля.

Схожою ситуація буде і на заході країни. Там очікується похолодання місцями до 7-9 тепла (Волинська, Рівненська, Хмельницька області). На решті частини території повітря прогріється до 8-14 тепла. Вночі ж скрізь похолодає: від -3 до -1 градуса.

Нагадаємо, погода влаштує українцям потужну струс: від +17 до морозів і снігу, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, погода знову випробує українців, синоптики приголомшили прогнозом: де будуть дощі і +22.

Також Politeka писала про останній день тепла: погода готує різкий розворот, дощі та мокрий сніг увірвуться в Україну.