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Долар різко перерве падіння, цифри в обмінниках здивують: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 15 квітня спровокує паніку на ринку, гривня різко здасть позиції по всіх фронтах

Згідно з прогнозом Нацбанку Україна, в середу, 15 квітня, сто доларів коштуватимуть - 2708,99 гривень. Днем раніше валюта коштувала 2704,04 грн (+4,95).

А от з курсом євро буде відбуватися дивне: на відміну від долара, вона підскочить досить відчутно: 2970,81 грн. Днем раніше валюта торгувалася по 2953,76 грн (+17,05).

До цього ми писали, що курс долара в Україні опуститься вже на поточному тижні. Згідно з прогнозами, до 20 квітня «зелений» впаде на 10-15 копійок і досягне позначки в 27 гривень.

«20-ті числа квітня»: Зеленський розкрив, що вирішиться в найближчі дні

Володимир Зеленський розповів, коли в Україні настане визначаний період, який покаже, чи зможе країна впоратися з епідемією смертоносного китайського вірусу

Голова держави записав відеозвернення, в якому повідомив, що пік епідемії поки ще не пройдено - згідно зі статистикою за хворими. Зеленський підкреслив, що ситуація, наскільки сильно вірус вдарив по країні, стане більш зрозумілою до кінця квітня.

«Різкого стрибка не відбулося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися рано. Розслаблятися небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня», - заявив Зеленський.

У Кличка почалися обшуки через найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…»

Силовики проводять обшуки в мерії Києва через найближчого соратника градоначальника Віталія Кличка, який попався на великому хабарі

З'явилася інформація, що чиновник вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після отримання неправомірної вигоди в сумі 60 000 доларів США.

Уточнюється, що всього від компанії-забудовника перший заступник КМДА Микола Паворозник вимагав хабар у розмірі 125 тисяч доларів США.

Ціни підуть вгору: українців попередили про нове подорожчання, до чого бути готовим

Міжнародний валютний фонд дав прогноз щодо падіння економіки України у 2020 році

МВФ прогнозує, що середньорічна інфляція – тобто підвищення загального рівня цін на послуги та товари – за поточний рік фонд складе 4,5%, в 2021 – у 7,2%. При цьому український уряд підвищив прогноз інфляції в 2020 році з 5,6% до 11,6%.

Падіння економіки в Україні МВФ прогнозує на рівні 7,7%. В наступному році прогнозується зростання української економіки на 3,6%.

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