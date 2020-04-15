Доллар резко прервет падение, цифры в обменниках удивят: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 15 апреля спровоцирует панику на рынке, гривна резко сдаст позиции по всем фронтам

Согласно прогнозу Нацбанка Украина, в среду, 15 апреля, сто долларов будут стоить - 2708,99 гривен. Днем ранее валюта стоила 2704,04 грн (+4,95).

А вот с курсом евро будет происходить странное: в отличие от доллара, она подскочит весьма ощутимо: 2970,81 грн. Днем ранее валюта торговалась по 2953,76 грн (+17,05).

До этого мы писали, что курс доллара в Украине опустится уже на текущей неделе. Согласно прогнозам, до 20 апреля «зеленый» упадет на 10-15 копеек и достигнет отметки в 27 гривен.

«20-е числа апреля»: Зеленский раскрыл, что решится в ближайшие дни

Владимир Зеленский рассказал, когда в Украине наступит определяющий период, который покажет, сможет ли страна справиться с эпидемией смертоносного китайского вируса

Глава государства записал видеообращение, в котором сообщил, что пик эпидемии пока еще не пройден - согласно статистике по заболевшим. Зеленский подчеркнул, что ситуация, насколько сильно вирус ударил по стране, станет более понятной к концу апреля.

«Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», - заявил Зеленский.

У Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…»

Силовики проводят обыски в мэрии Киева из-за ближайшего соратника градоначальника Виталия Кличко, который попался на крупной взятке

Появилась информация, что чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 000 долларов США.

Уточняется, что всего от компании-застройщика первый заместитель КГГА Николай Паворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов США.

Цены рванут вверх: украинцев предупредили о новом подорожании, к чему быть готовым

Международный валютный фонд дал прогноз относительно падения экономики Украины в 2020 году

МВФ прогнозирует, что среднегодовая инфляция – то есть повышение общего уровня цен на услуги и товары – за текущий год фонд составит 4,5%, в 2021 – в 7,2%. При этом украинское правительство повысило прогноз инфляции в 2020 году с 5,6% до 11,6%.

Падение экономики в Украине МВФ прогнозирует на уровне 7,7%. В следующем году прогнозируется рост украинской экономики на 3,6%.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на..."

Как сообщала Politeka, Зеленскому напомнили о предвыборном обещании "не быть таким, как Порох"

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился