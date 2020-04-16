Відомий український педіатр Євген Комаровський у новому відео розповів, як перемогти сучасний вірус

Комаровський зазначив, що не варто сподіватися на противірусні препарати, а потрібно вірити у свої сили. Тому варто відволіктися і розслабитися, упевнений лікар. Про це пише Politeka з посиланням на виступ педіатра в новому ролику. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як додав Комаровський, людині буде легше, якщо вони сядуть поруч і вип'ють по 150 грам якісного вина і тоді "вірус обов'язково відступить".

"Я вам пропоную відволіктися, випити якісний продукт, який вас розслабить, яка надасть потужний психотерапевтичний вплив, от і я пропоную вам саме червоне вино. Якщо вам хочеться біле – на здоров'я", – сказав педіатр.

Повідомлялося, що популярний український педіатр лікар Євген Комаровський розповів, якою розчин не варто використовувати в якості антисептика.

За словами Комаровського, в аптеках продається борна кислота, яка може вбивати бактерії, так як містить 97% спиртовий розчин. Але борну кислоту, за словами лікаря, «ніхто і ніколи не використовує в дезінфекційних засобах».

Педіатр пояснив, що цей розчин застосовують, якщо у пацієнтів є шкірні бактеріальні інфекції.

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