Стало відомо, чому влада створила "особливі умови" карантину для церков і чому Володимир Зеленський боїться посилювати правила для релігійних організацій і закривати храми

Якщо влада спробує напередодні Великодня щось заборонити церквам або змусити дотримуватися карантинних обмежень, це неминуче викличе потужну хвилю негативу і обурення з боку церковних ієрархів, бо для них великодні свята – це хороший бізнес.

"Для них не важливо, що хтось захворіє чи помре. Для них важливо, щоб їхня паства фізично прийшла до храму та скинулася, хто скільки може. Це – бізнес, просто бізнес", - пише політичний експерт Анатолій Октисюк у статті для Главреда.

Особливі умови карантину для церков в Україні можна пояснити тим, що політики бояться псувати стосунки з релігійними ієрархами, тому що це негативно вплине на їхні рейтинги.

Церкви у ситуації пандемії мають бути в рівних з усіма умовах. Тому, аби не допустити масового скупчення людей у церквах на Великдень, влада має налякати людей, якщо інакше не виходить.

"Нам потрібно запустити цю "машину страху", аби запобігти активному поширенню вірусу на Великдень. Звісно, простіше було б вчинити, як у Греції – закрити всі церкви на карантин. Але Зеленський боїться це робити. Він хоче догодити і вашим, і нашим, дружити з усіма та проскочити "поміж крапельками". А так не вийде – в умовах пандемії, зокрема й щодо церков, потрібно приймати жорсткі управлінські рішення", - вважає Октисюк.

Церкви в Україні користуються суттєвими пільгами: пільговим газом, електрикою тощо - але вони можуть бути скасовані державою. На думку експерта, це може стати вагомим аргументом, аби переконати церковних ієрархів дотримуватися карантину.

Нагадаємо, суворий Зеленський терміново заявив про скасування Великодня і знайшов українцям заміну.

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