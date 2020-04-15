Українські судді виступили проти зниження зарплати на час карантину

Як передає Politeka.net, про це повідомили в групі"Центр Протидії Корупції" в Facebook.



"Знахабніла каста, яка живе в паралельної реальності. Вся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 000 грн в місяць неприпустимо. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією». Хм, не лікарі, а судді? Ось це відкриття", - йдеться в повідомленні.



Одним з аргументів такої вимоги судді вказали те, що обмеження зарплати не узгоджується з гарантіями незалежності суддів. Тому "довільно встановлювати або змінювати розмір винагороди" категорично не можна.

"Скаржаться, що складна фінансова ситуація в країні не може виправдати зменшення зарплат, які часто становлять кілька тисяч гривень. А тому вимагають визнати закон неконституційним. А пожити як звичайні люди не пробували? Покупка нового авто або земельки почекає", - запропонували в групі.

Обличчя авторів звернення - на фото.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді на час карантину обмежити заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Нагадаємо, Зеленський проговорився про урізання зарплат, українці приголомшені: «зайвий раз не поїдуть відпочивати».

Як повідомляла Politeka, Рада знову перекроїла бюджет: кого чекає скорочення зарплат, повний список змін.

Також Politeka писала про урізання зарплат і безробіття: у Кабміні видали нові цифри, що чекає українців.