Погода в Україні 16 квітня приємно зміниться, в країну увірветься небувале весняне тепло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощів на території країни не передбачається. Хоча місцями небо затягують хмари.

На західній Україні очікується потепління до 17-21 тепла. Вночі ж різко похолодає: стовпчик термометра покаже від 2 до 7 тепла.

що Схожа ситуація буде і в північних регіону: вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. А от вночі на вулиці буде від 4 до 6 вище нуля.

Українцям у центральних регіонах варто готується до денних 14-19 градусів тепла. У темний час доби стовпчик термометра опуститься до 3-6 за Цельсієм.

На півдні України очікується вдень 15-18 за Цельсієм. А от вночі похолодає до 3-6 вище нуля.

Прохолодніше буде на сході: вдень на вулиці буде 11-14 тепла. Хоча вночі похолодає до 2-5 градусів.

«16 квітня в Україні пориви вітру 17-22 м/с ( І рівень небезпеки - жовтий). Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпеки, жовтий)», - стверджує синоптик.

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