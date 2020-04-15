Роман Віктюк зробив жорстку заяву, адресовану жителям Донбаса

Відомий театральний режисер, народний артист України і Росії Роман Віктюк вважає, що жителям Донбасу треба перестати дивитися телевізор і спробувати розібратися в собі.

«Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Бога, ви Його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, закрийте очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без вбивства. В цій тиші, долучившись до Неба, може бути, у вашій душі щось станеться. Повинно статися, якщо ви українці», - каже режисер.

За його словами, якщо навіть тиша не допоможе жителям Донбасу вирішити до якої нації вони ставляться, то їм краще покинути Україну.

«Якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді залиште Україну в спокої», - додав Віктюк.

Віктюк вважає, що ніхто не знає, як виграти війну на Донбасі: ні Володимир Путін, ні американські або європейські політики.

«Це знає тільки український народ зі своїм серцево-аналітичним розумом», - впевнений режисер.

Роман Віктюк також додав, що вважає себе щасливою людиною, тому що в Україні чекають гастролі його театру.

Також раніше повідомлялося, що Росія не сприяла війні в Україні, а хотіла допомогти. Такою заявою відзначився російський комік Володимир Винокур.

"Росія не сприяла (війни на сході - Ред.), Росія хотіла допомогти Україні, хотіла убезпечити її від приходу войовничих людей. Хотіла мирним шляхом вирішити всі, але… Смішно говорити про української армії, української авіації, про український космос. Ну, самі розумієте", - зазначив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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