Роман Виктюк сделал жесткое заявление, адресованное жителям Донбасса

Известный театральный режиссер, народный артист Украины и России Роман Виктюк полагает, что жителям Донбасса надо перестать смотреть телевизор и попытаться разобраться в себе.

«Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы», - говорит режиссер.

По его словам, если даже тишина не поможет жителям Донбасса решить к какой нации те относятся, то им лучше покинуть Украину.

«Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое», - добавил Виктюк.

Виктюк считает, что никто не знает, как выиграть войну на Донбассе: ни Владимир Путин, ни американские или европейские политики.

«Это знает только украинский народ со своим сердечно-аналитическим умом», - уверен режиссер.

Роман Виктюк также добавил, что считает себя счастливым человеком, потому что в Украине ждут гастролей его театра.

Также ранее сообщалось, что Россия не содействовала войне в Украине, а хотела помочь. Таким заявлением отличился российский комик Владимир Винокур.

"Россия не содействовала (войне на востоке - Ред.), Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете", - отметил он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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