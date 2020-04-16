У четвер, 16 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з ДНР/ЛНР, однак не обійшлося без проблем

Родичі полонених українців, яких не включили в списки на обмін, записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Люди вимагали особистої зустрічі з ним, щоб отримати пояснення, чому у списках на обмін опиняються ті, хто не має жодного відношення до захисту країни, тоді як про їх рідних в черговий раз забули (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Це відео записуємо як крик душі. Всі ми родичі полонених, які, незважаючи на обіцянки влади, досі не потрапили в списки обміну і протягом довгих років знаходяться в полоні. Ми раді, що відбувається черговий обмін, але нам набридло бачити, як в списки на обмін потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами", - заявила Тетяна Матюшенко, чоловік якої знаходиться в полоні з 2015 року.

"Пане президент, скажіть, чи будете ви повертати мою маму додому. Можливо настав час почути нас і поговорити", - додала Ізабелла Пех.

Обращение к Президенту Украины!!! Давайте поговорим!!! Gepostet von Татьяна Матюшенко am Mittwoch, 15. April 2020

Раніше ми повідомляли, 16 квітня Україна повернула 19 бранців з окупованих територій. Процес відбувався в районі КПП Горлівки.

Це вже третій етап звільнення за каденції Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, другий у грудні 2019 - 76 громадян.

У прес-службі Офісу президента відзначають, що тривають переговори про звільнення решти полонених.

"Слід пам'ятати, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення", - йдеться в повідомленні на сайті ОП.

Нагадаємо, окупанти пішли в атаку і підло розстріляли ВСУ з кулеметів, є втрати.

Як повідомляла Politeka, Зеленський з черепом передав агресивне послання Кремля: "Україна або...", скандальні кадри.