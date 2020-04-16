У четвер, 16 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з ДНР/ЛНР, однак не обійшлося без проблем
Родичі полонених українців, яких не включили в списки на обмін, записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Люди вимагали особистої зустрічі з ним, щоб отримати пояснення, чому у списках на обмін опиняються ті, хто не має жодного відношення до захисту країни, тоді як про їх рідних в черговий раз забули (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Це відео записуємо як крик душі. Всі ми родичі полонених, які, незважаючи на обіцянки влади, досі не потрапили в списки обміну і протягом довгих років знаходяться в полоні. Ми раді, що відбувається черговий обмін, але нам набридло бачити, як в списки на обмін потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами", - заявила Тетяна Матюшенко, чоловік якої знаходиться в полоні з 2015 року.
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"Пане президент, скажіть, чи будете ви повертати мою маму додому. Можливо настав час почути нас і поговорити", - додала Ізабелла Пех.
Раніше ми повідомляли, 16 квітня Україна повернула 19 бранців з окупованих територій. Процес відбувався в районі КПП Горлівки.
Це вже третій етап звільнення за каденції Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, другий у грудні 2019 - 76 громадян.
У прес-службі Офісу президента відзначають, що тривають переговори про звільнення решти полонених.
"Слід пам'ятати, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення", - йдеться в повідомленні на сайті ОП.
Нагадаємо, окупанти пішли в атаку і підло розстріляли ВСУ з кулеметів, є втрати.
Як повідомляла Politeka, Зеленський з черепом передав агресивне послання Кремля: "Україна або...", скандальні кадри.