Украинский защитник погиб в результате взрыва миномета на Донбассе

О трагедии рассказали в пресс-службе 3-го ОПСН. Во вторник, 14 апреля, во время плановых учебных стрельбы на одном из полигонов на Донбассе произошел взрыв 82-мм миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ Игорь Вивчаренко.

«14 апреля в зоне проведения ООС, при исполнении обязанностей по службе погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения, старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович. Командование и личный состав 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего», - говорится в сообщении.

Дата и место прощания с героем пока неизвестны.

Отметим, что при взрыве миномета на полигоне также были ранены восемь человек. Военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. В связи со случившимся ГБР запустило досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием.

В сети украинцы выражают свои соболезнования в связи с гибелью героя:

"Отдыхай, брат", "Светлая память воину", "Царство небесное! Вечная память", - пишут люди.

До этого мы писали о том, что умер ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович. Евгений Валентинович был разведчиком. Участником боевых действий на Востоке Украины. Возглавлял управление разведки Сил специальных операций. Последние месяцы жизни полковник Киселев посвятил обучению боевой подготовке украинских пограничников. У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

Напомним, действовал под грифом "совершенно секретно": внезапно оборвалась жизнь опытного разведчика ВСУ.

Как сообщала Politeka, вместо дня рождения венки: Украина прощается со своим героем, остались жена и сын.

Также Politeka писала, что молодой военный ВСУ найден без признаков жизни, что произошло.