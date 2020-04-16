Український співак Іво Бобул закликав не повертатися в Україну жителів Донбасу, які підтримали вторгнення РФ

Він заявив, що не варто навіть намагатися.

«Розумієте, поки півень не клюне в одне місце, людина не тверезіє. Клюнув – вона починає розуміти: «Що ж я зробив?» Говорили: «Ми хочемо померти в Росії». Ну так вмирайте!», - різко висловився співак.

Крім того, він впевнений, що західні і східні українці відрізняються один від одного.

«Західні українці – це люди, які роками, віками жили там. Я часто їздив у Луганськ, Донецьк … Люди там – більше привезені. Там були українці, якщо знати історію. Але у свій час їх звідти прибрали і поселили інших. Ті люди жили зі своїми законами і поняттями, зі своїми думками. Але були там і українці. І якось жили разом», — вважає співак.

До речі, українські депутати повинні проводити відпустку не в курортах, а на Донбасі

Таку думку озвучила Герой України, співачка Ніна Матвієнко.

"Бал серед чуми, так? Ну, нехай відпочивають. Правда, я порадила б їм їхати у відпустку не за кордон, звідки людського горя не видно, а на Донбас або Луганщину. Тобто «туди», в «ті» місця. Щоб відбувся такий собі стрес в їх головах ... Політики займаються не вирішення проблем, а блудослів'ям", - зазначила співачка.

Крім того, Матвієнко підкреслила, що за народних обранців вже соромно українцям.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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