Погода в Україні 17 квітня здивує всіх різким зміною, весняне тепло злегка «з'їсть» сильний вітер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощів на території країни не варто очікувати. Тим не менш, небо буде затягнуте хмарами.

На західній Україні вдень очікується від 14 до 21 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від +3 до +6 за Цельсієм.

На півночі країни очікується аналогічна картина: вдень повітря прогріється до 11-14 тепла, а ось вночі очікується близько 3-6 вище нуля.

У центральних регіонах буде трохи тепліше: на вулиці вдень синоптики прогнозують 14-17 градусів, а от вночі від 4 до 7 тепла.

Українцям на півдні країни варто готуватися до 17-21 градусу тепла, вдень 5-9 за Цельсієм вночі.

На сході повітря прогріється до неймовірних «плюсів»: від 15 до 17 тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 5-7 за Цельсієм.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на північно-східній частині країни очікується сильний вітер: 15-20 м/с. Крім того, місцями можливі заморозки.

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