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Страсна п'ятниця є днем скорботи для всіх віруючих, адже саме в цей день розіп'яли Ісуса Христа

Politeka вирішила розповісти головні прикмети і традиції цього дня.

Так, назва Страсна п'ятниця отримала від виразу “Страсті Христові”, тобто – борошна, у яких закінчилася земне життя Ісуса Христа.

В останню п'ятницю перед Великоднем в храмах припиняється літургія. В цей день читають уривки про події на Голгофі, згадуючи страждання Сина Божого. А рівно в три години дня виносять Плащаницю.

Християни дотримуються суворого посту, є дозволяється тільки у другій половині дня, після виносу Плащаниці, і тільки хліб і воду.

Крім обмежень, цей день багатий на заборони. Ось приклади того, що не рекомендується робити:

прибирати в будинку, прати;

шити і в'язати;

стригтися, фарбувати волосся;

рубати дрова і виконувати іншу роботу з металевим інвентарем;

веселитися, голосно сміятися, співати;

лаятися, сваритися;

вживати алкоголь;

плювати на землю;

копати, орати, сапати. Вважається, що в Страсну п'ятницю проколювати металевими предметами землю – великий гріх.

В цей день рекомендується зайнятися випічкою пасок і фарбуванням яєць. Перед цим обов'язково треба прочитати молитву, яка, за легендою, збереже спечений хліб, і він не буде псуватися.

Після служби на Страсну п'ятницю потрібно принести в будинок 12 палаючих свічок, які повинні догоріти до кінця. З ними потрібно обійти весь будинок, щоб весь наступний рік життя родини було щасливим.

Страсна п'ятниця здавна використовувалася нашими предками для різних ритуалів. Наприклад, щоб у вашій родині панував мир і злагода, потрібно спекти разом з пасками колобок з тіста. Одну половинку з'їсти, а іншу зберігати разом з ікон протягом року, виголосивши над нею наступний змову: “Господи, спаси, сохрани, оборони. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь”.

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