Карантин вніс великі корективи в традиційні великодні богослужіння

Формат проведення служб у церквах визначило МВС. При цьому в деяких містах їх взагалі заборонили. Зокрема, такі заборони ввели в Житомирі та Сумах.

У МВС повідомили, що в місцях богослужінь може бути обмежена кількість людей, а саме: священик, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують Богослужіння і забезпечують онлайн-трансляцію. При цьому всі, крім священнослужителя, обов'язково повинні бути в масках.

При цьому різні конфесії підійшли до питання по-різному. Українська Греко-католицька церква буде проводити освячення пасок онлайн, Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил, а Синод ПЦУ прийняв рішення провести закриті богослужіння на Великдень.

У ПЦУ також додали, що плащаниця буде винесена, однак буде шануватися без лобзаний. Обнесення Плащаниці навколо храму дозволяється тільки тим, хто бере участь у богослужінні, з дотриманням «соціальної дистанції».

Віруючих закликають долучитися до спільної молитви під час онлайн-трансляцій богослужінь.

«Важливо, перебуваючи вдома, уважно слухати богослужіння і здійснювати молитву перед іконою, перебуваючи в будинку як в храмі, дотримувати звичайні правила участі в церковному богослужінні », - наголошується в повідомленні на сторінці УПЦ в Facebook.

Великодні страви, зазначають в УПЦ, також не будуть спільно освячуватися в храмах і на прихрамовій території, щоб не створювати масові скупчення людей.

Тільки в малих населених пунктах, селах і селищах міського типу, допускається освячення великодніх кошиків біля місць проживання - на вулиці поруч з будинком або у дворі, з дотриманням «соціальної дистанції».

Великодні страви можуть освячувати в місцях продажу. Також у церкві відзначають, що зробити це віруючі можуть і самостійно вдома. Паски можна просто окропити свяченою водою.

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