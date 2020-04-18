Погода в Україні 18 квітня неприємно здивує всіх, країну накриють небувалі морози

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощів на території країни не передбачається, хоча в нічний час доби місцями будуть заморозки.

Українцям на західній частині країни варто очікувати 11-19 тепла. Вночі похолодає: від -3 до +6 за Цельсієм. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами.

Схожа ситуація буде і в північних регіонах. Вдень стовпчик термометра покаже 10-13 тепла, а вночі похолодає до 0-3 нижче нуля.

В центральній Україні вдень очікується 11-15 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже від 3 до 5 тепла.

А ось на півдні країни синоптики прогнозують від 15 до 18 тепла вдень і близько 5-9 вище нуля вночі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на сході України сьогодні буде 11-14 тепла. А от вночі різко похолодає: від 3 до 5 за Цельсієм.

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