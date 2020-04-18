В Україні скоротять субсидии і витрати на виплату пільг вже це восени

Невтішний прогноз зробив директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, пише видання « Слово і діло »

За його словами вже восени деякі пільговики залишаться без грошової допомоги від держави, мова йде про 15-20% отримувачів субсидій.

«Пільги можуть втратити власники нових автомобілів – молодше 5 років. Також виплату субсидії можуть припинити власникам житла з великою квадратурою – 120 квадратних метрів і будинків на 200 «квадратів», - зазначив експерт.

При цьому Музиченко уточнив, що такі обмеження не нові для українців, їх запровадили ще в минулому році. Він нагадав, що згідно з постановою Кабміну нова норма оплати повинна застосовуватися з 1 травня 2020 року.

«Для частини субсидиантов ще з минулого року фактичний обсяг грошей, які вони платили за надані комунальні послуги, виріс. Отже, це дає підстави говорити про скорочення субсидиального бюджету в загальному по країні. На даний момент, враховуючи прийняті обмеження для субсидиантов, падіння цін на теплову енергію та газ, є всі підстави вважати, що обсяг коштів для субсидій буде скорочуватися і надалі», - розповів він.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, за яких умов українці можуть залишитися без субсидій і пільг.

зокрема, Кабмін опублікував постанову "Про особливості надання житлових субсидій", яке набуло чинності 25 березня 2020 року.

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