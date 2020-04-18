В Украине сократят субсидии и расходы на выплату льгот уже это осенью

Неутешительный прогноз сделал директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, пишет издание « Слово и дело »

По его словам уже текущей осенью некоторые льготники останутся без денежной помощи от государства, речь идет о 15-20% получателей субсидий.

«Льготы могут потерять владельцы новых автомобилей – младше 5 лет. Также выплату субсидии могут прекратить владельцам жилья с большой квадратурой – 120 квадратных метров и домов на 200 «квадратов» - отметил эксперт.

При этом Музыченко уточнил, что такие ограничения не новы для украинцев, их внедрили еще в прошлом году. Он напомнил, что согласно постановлению Кабмина новая норма оплаты должна применяться с 1 мая 2020 года.

«Для части субсидиантов еще с прошлого года фактический объём денег, которые они платили за предоставленные коммунальные услуги, вырос. Следовательно, это дает основания говорить о сокращении субсидиального бюджета в общем по стране. На данный момент, учитывая принятые ограничения для субсидиантов, падение цен на тепловую энергию и газ, есть все основания считать, что объём средств для субсидий будет сокращаться и в дальнейшем» - рассказал он.

Ранее мы сообщали, что стало известно, при каких условиях украинцы могут остаться без субсидий и льгот.

В частности, Кабмин опубликовал постановление "Об особенностях предоставления жилищных субсидий", которое вступило в силу с 25 марта 2020 года.

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