З Великоднем пов'язано багато приємних традицій і ритуалів, однак важливо пам'ятати і про деякі заборони

У цьому році православні християни відзначають Світле Христове Воскесенье 19 квітня. У 2020 році це свято проходить не так, як зазвичай, адже Україна знаходиться на карантині. У зв'язку з цим українців закликали залишатися вдома і не ризикувати своїм здоров'ям. Трансляції всіх богослужінь будуть проходити по телебаченню і онлайн.

Втім, крім рекомендації не відвідувати церкви, існує і ряд більш традиційних заборон на Великдень.

Головна мета святкування Великодня – нагадати людям про воскресіння Ісуса Христа, духовно очиститися і досягти просвітлення. У зв'язку з цим в цей день не можна думати про погане, сваритися, лаятися, бажати людям зла або брехати.

Крім того, на Великдень забороняється займатися домашньою працею. Всі справи по дому потрібно було встигнути зробити до свята, або відкласти на інші дні.

Також бажано не шуміти під час святкування, тим самим заважаючи святкувати іншим.

На Великдень також не можна відвідувати кладовища і проводити панахиди. Для цього існують спеціальні поминальні дні.

Крім того, на Великдень забороняється:

бути жадібним, особливо щодо їжі;

вживати міцні алкогольні напої;

вести статеве життя (у тому числі і подружжю);

впадати в зневіру і сумувати;

викидати залишки їжі зі святкового застілля.

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