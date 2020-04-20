Президент України Володимир Зеленський прокоментував НП в Канаді
Як передає Politeka.net, голова держави висловив співчуття у себе в Твіттері.
"Ми приголомшені і засмучені абсолютно бездушною і жахливою стріляниною, що сталася в Новій Шотландії в Канаді. Молимося за наших канадських друзів", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 18 квітня 51-річний Габріель Уортман відкрив стрілянину в місті Портапик. Кількість жертв зросла до 16 осіб, крім самого стрільця. Серед загиблих виявилася 23-річна співробітниця поліції, ще один представник правоохоронних органів госпіталізований з пораненнями, які не загрожують його життю.
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Наголошується, що чоловік, влаштувавший бійню, був одягнений у форму, схожу на поліцейську, і їхав на автомобілі, що виглядає як поліцейська. Спочатку нелюд розстріляв мешканців будинку в невеликій комуні, потім відправився вбивати далі. Фінальна стадія операції розгорталася на заправці біля придорожнього ресторану з промовистою назвою «Велика зупинка». Гонитва за злочинцем тривала всю ніч - в результаті, він був убитий.
Мотиви стрілка досі не встановлені, проте у тому, що до злочину він готувався, сумнівів немає. Стало відомо, що в будинку вбивці розташовується майстерня з виробництва зубних протезів. Уортман нею володів і сам був протезистом.
Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація про зарплату Зеленського. За березень 2020 року голова держави отримав 28 тисяч гривень. Стільки ж президент отримав і за лютий. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у нього «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень.
Нагадаємо, Зеленський розкрив, що вирішиться в найближчі дні: «20-ті числа квітня».
Як повідомляла Politeka, Зеленський проговорився про урізання зарплат, українці приголомшені: «зайвий раз не поїдуть відпочивати».
Також Politeka писала, що судді відмовляють від зниження зарплат на час карантину.