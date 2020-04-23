Російський співак і продюсер Андрій Разін, засновник студії «Ласковый май» вибухнув гнівом у бік президента України Володимира Зеленського

Приводом для цього послужив намір останнього призначити віце-прем'єром колишнього президента Грузії і екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, передає Politeka.net.

Гнівною тирадою Разін розійшовся на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

«Хочу назавжди викреслити зі свого життя президента України. Володимир Зеленський призначає віце-прем'єром України цього вбивцю російських солдатів, вбивцю власного народу, мучителя, негідника Михайла Саакашвілі. Я розумію, що Російська Федерація ніяких справ з цим негідником мати не буде, як ніколи не мала справ зі вбивцями. Тому я думаю, що Україна цим рішенням відсунула себе від Росії на багато-багато років», – пафосно заявив Разін.

В якості ілюстрації він використав колаж з напівголими політиками.

Таких епітетів Саакашвілі удостоївся за російсько-грузинський військовий конфлікт, який почався в ніч на 8 серпня 2008 року, коли сепаратистські райони Абхазія і Південна Осетія проголосили незалежність від Грузії, а Росія підтримала сепаратистів і нав'язала Грузії угоду про чотиристороннє врегулювання конфлікту за участю себе, Південної та Північної Осетії і Грузії.

Офіційно війна закінчилася 16 серпня 2008 року. За тиждень Грузія втратила понад 400 осіб, а російська сторона – близько 70.

Раніше ми писали про те, що Разін з приходом на президентський пост Зеленського розраховував, що знову зможе приїжджати в Україну, оскільки попереднє керівництво країни відправило його в «чорний список» і заборонило в'їзд на територію держави.

Він просив шостого президента дозволу приїхати і відвідати солістку популярної в 1990-і роки групи «Фрістайл» Ніна Кірсо, яка після інсульту знаходиться в комі.

Проте його прохання залишилося без відповіді, і вже через кілька місяців продюсер накинувся на Зеленського з обвинуваченнями в тому, що той «ніяк не може налагодити відносини між Росією і Україною».

Нагадаємо, продюсер "Ласкового мая" Разін завдав смертельної образи Пугачовій і Леонтьєву.

Як писала Politeka, Разін розкрив скандальне минуле Баскова, від такої ганьби вже не відмитися.

Також Politeka писала, що автор хіта «Білі троянди» став інвалідом і живе в злиднях.