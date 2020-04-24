Росія придумала новий привід для того, щоб надіслати «гумконвой» прямо в серце України

Російські «віруючі» вирішили допомогти своїм братам у Києво-Печерській Лаврі і доставити гуманітарний вантаж, передає «ВВС Україна».

Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова. Раніше до неї зверталася її російська колега Тетяна Москалькова з проханням про допомогу з доставкою в Лавру вантажу.

За її словами, мова йде про дві тонни ліків, дезінфікуючі засоби, маски, рукавички та інших засоби для боротьби з коронавірусом.

«Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики. Ініціатор звернення, який хоче передати вантаж, повинен звернутися до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу в якості гуманітарної допомоги», – сказала Денисова.

При цьому вона підкреслила, що не вирішує подібні питання, а лише контролює дотримання прав.

На даний момент у Києво-Печерській лаврі – близько 150 хворих на коронавірус, є два летальних випадки. З 12 квітня, в день смерті ченця Нектарія, Лавру закрили на карантин. Настоятель, владика Павло, загримів з китайським вірусом в Олександрівську лікарню.

Нещодавно адміністрація Лаври звернулася до парафіян з проханням про пожертвування, нарікаючи на масові зараження і важкий стан братів.

Тим не менш, така ситуація не завадила священикам Московського патріархату активно закликати парафіян на Великдень до церкви і на причастя.

Раніше ми писали про те, що глава РПЦ патріарх Кирило звернувся до уряду РФ з проханням дати церквам відстрочку з виплатою комунальних платежів, оскільки у зв'язку з карантином суми пожертвувань істотно скоротилися.

Нагадаємо, УПЦ МП може опинитися поза законом, з'явився зручний момент.

Як повідомляла Politeka, в УПЦ МП відмовляються закривати церкви.

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