Радянський і російський актор Олег Басілашвілі висловився про ситуацію з Кримом

За його словами, Крим - це не іграшка.



"Відібрав - віддав назад. Народ Криму — теж не іграшка. Треба рахуватися з тими, хто живе там", - вважає актор.

Водночас, він упевнений, що більшість жителів Криму хотіли "приєднання" до РФ.

«Був проведений референдум, і дійсно, я в це вірю, велика частина кримчан висловилася за приєднання до РФ. Але уявіть собі, що Кубань проголосує за те, щоб приєднатися до США. Значить, Штати можуть увійти туди й заволодіти Кубанню? І як би ми назвали цей акт? Напевно, окупацією. Можуть сказати і фіни: Карельський перешийок – колишня фінська земля. А, ми його оттяпаєм! І пішло, і поїхало. І починається світова війна", - упевнений він.

Крім того, актор назвав спосіб, як допомогу росіянам в Україні.

"Якщо ми хочемо допомогти росіянам, які страждають в Україні від Одеси до Луганська ну що ж, у нас повно земель на сході країни, і не тільки там. Ласкаво просимо, приїжджайте, а ми вам допоможемо, будете громадянами Росії. Все що завгодно, лише б самій Росії не вступати ні в які військові конфлікти» сказав актор",

Раніше він вказав на безглуздість конфлікту на Донбасі.



"Кому потрібна чужа кров? І головне, незрозуміло — в ім'я чого? Я не розумію, яких цілей домагаються так звані повстанці. Відділення від України? Немає. Того, щоб бути з Росією? Теж немає — вони вимог не висувають. А навіть якщо б і висували — мало хто чого потребує", - зазначив актор.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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