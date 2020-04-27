Советский и российский актер Олег Басилашвили высказался о ситуации с Крымом
По его словам, Крым - это не игрушка.
"Отобрал - отдал назад. Народ Крыма — тоже не игрушка. Надо считаться с теми, кто живет там", - считает актер.
В то же время, он уверен, что большинство жителей Крыма хотели "присоединения" к РФ.
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«Был проведен референдум, и действительно, я в это верю, большая часть крымчан высказалась за присоединение к РФ. Но представьте себе, что Кубань проголосует за то, чтобы присоединиться к США. Значит, Штаты могут войти туда и завладеть Кубанью? И как бы мы назвали этот акт? Наверное, оккупацией. Могут сказать и финны: Карельский перешеек – бывшая финская земля. А ну-ка, мы его оттяпаем! И пошло, и поехало. И начинается мировая война", - уверен он.
Кроме того, актер назвал способ, как помощь русским в Украине.
"Если мы хотим помочь русским, которые страдают в Украине от Одессы до Луганска — ну что же, у нас полно земель на востоке страны, и не только там. Милости просим, приезжайте, а мы вам поможем, будете гражданами России. Все что угодно, лишь бы самой России не вступать ни в какие военные конфликты» — сказал актер",
Ранее он указал на бессмысленность конфликта на Донбассе.
"Кому нужна чужая кровь? И главное, непонятно — во имя чего? Я не понимаю, каких целей добиваются так называемые повстанцы. Отделения от Украины? Нет. Того, чтобы быть с Россией? Тоже нет — они этого требования не выдвигают. А даже если бы и выдвигали — мало ли кто чего требует", - отметил актер.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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