Українська співачка Наталія Могилевська висловилася про громадянську позицію артистів, а також зірок-гастролерів

Про це вона розповіла в бесіді з журналістом Ігорем Діденко опублікувала на офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Виконавиця зазначила, що у неї ніколи не було концертів в Росії, адже її кар'єра успішно складалася в рідній Україні.

«Мені легше, у мене ніколи не було гастролей в Росії. У мене тут добре йшли справи завжди. Звичайно, хотілося б, щоб музика була поза політикою, але це називається конфлікт інтересів. Безумовно, артист повинен бути аполітичним, але як це можливо, якщо ти публічна людина, на яку рівняються, якщо у тебе немає громадянської позиції? На тебе рівняються люди! Тобі довіряють!» — підкреслила Наталя.

Співачка зазначили, що на артиста покладається величезний тягар відповідальності перед глядачами і слухачами, адже вони довіряють йому не тільки в питаннях пісень, але і в багатьох інших сферах: особистих стосунків, життєвих пріоритетів та інше.

Могилевська переконана, що зірки повинні мислити з позиції країни, а особисті уподобання залишити при собі.

«На сьогоднішній день ми знаходимося в стані війни, тому артист повинен бути відповідальний за те, що він робить, які поширює ідеї, тому свою особисту позицію, оскільки це конфлікт інтересів, потрібно залишити вдома і мислити з позиції країни. Тому що тебе слухає вся країна, а не тільки сусідка по сходовому майданчику», — зазначила артистка.

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