В мережі обурилися пропозицією "нагодувати лікаря" в Україні під час карантину

Кандидат медичних наук Ольга Крамарева на своїй особистій сторінці в Facebook опублікував фото з одного супермаркету, де за 47,5 грн пропонували оплатити обід для лікаря.

Це викликало справжнє обурення у жінки, яка сприйняла цю пропозицію, як приниження. Вона зазначила, що тепер, схоже лікарі повинні отримувати їжу, замість реальної зарплати.

"Нагодуйте лікаря?! Ви серйозно? Нагодуйте бездомних тварин! Для чого це приниження? Яким ви бачите свого лікаря? Розумним, зацікавленим, що володіє всіма сучасними методами діагностики і лікування, відвідує актуальні конференції, семінари, майстер-класи? Або тим, кого треба нагодувати?" – обурювалася медик.

Крамарева зазначила, що волонтерство – це чудово, але не тоді, коли це перетворюється на абсурд.

"Сьогоднішній "театр абсурду": "ми подарували 20 ножиць відділенню і зафоткались в соцмережах! Ми класні!", – викликає лише огиду. На тлі пандемії Європа відчула брак медичних працівників, чи варто й далі залишатися там, де ми будемо працювати "за їжу"? Ще трохи більше року тому у нас була віра, армія... Зараз нам пропонують безкоштовні обіди? Тепер ми працюємо за їжу?" – додала вона.

Користувачі мережі приєдналися до лікаря, зазначивши, що така подачка ображає медиків і принижує їх. Правда були і ті, хто не міг зрозуміти, чому лікар так відреагувала, адже такі акції існують і за кордоном.

"В Польщі теж проявляють таким чином увагу до медиків. Дивно, але ніхто не реагує.Нікого це не принизило", "В Італії так само пропонували, але українці бідні, але горді, навіщо вам та їжа", "Взагалі люди розглядають це як можливість подякувати лікарям", "Ненормально це і правда принизливо, як на мене", " Вже потрібно працювати за їжу. Гірше приниження не могло бути".

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