Українські військові вирішили вийти на патрулювання Черкассах після того, як місто виріши припинити карантин

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував головний муніципальний інспектор міста Станіслав Коломієць в Facebook.

НА ЧЕРКАСЬКИХ ВУЛИЦЯХ НАЦГВАРДІЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполіції в Черкаській області, де мав відбутись допит міського голови Анатолій Бондаренко, і висловити йому свою підтримку. Сотні людей були готові приїхати, щоб засвідчити свою солідарність. Мені дзвонили, писали з усіх куточків України. Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит відмінили, «перенісши на невизначений термін» - вочевидь злякались масової акції. Хоча геть нічого незаконного чи, боронь Боже, агресивного, ніхто не планував. Минуло ще кілька годин, і ввечорі на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють». Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде. ПРОШУ РЕПОСТ! Україна має це знати! Gepostet von Stanislav Kolomiets am Sonntag, 3. Mai 2020

«На Черкаських вулицях Нацгвардія і військова техніка. Центральна влада налякана, і робить дурість за дурістю. Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполиции в Черкаській області, де повинен був відбутися допит міського голови Анатолія Бондаренка, і висловити йому свою підтримку», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що військова техніка, яка прибула в місто, «повністю набитий бійцями».

«Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з 1 травня в Черкасах за рішенням місцевої влади були ослаблені обмежувальні заходи, введені з-за епідемії китайського вірусу.

Влада дозволила роботу ресторанам і салонах краси за умови, що ці заклади будуть виконувати додаткові вимоги: встановлять антисептики при вході в приміщення, будуть міряти температуру і стежити за кількістю людей в магазинах.

Крім цього, першими відкриються також непродовольчі магазини, майстерні, салони ритуальних послуг, ринки і ярмарки.

Слідом за Черкасах карантин був ослаблений спершу у Мукачевому, а тепер - в Івано-Франківську.

Таким чином, мери українських міст влаштували демарш проти центральної влади, в тому числі і Володимира Зеленського.

Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.

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