Українські військові вирішили вийти на патрулювання Черкассах після того, як місто виріши припинити карантин
Як повідомляє Politeka, кадри опублікував головний муніципальний інспектор міста Станіслав Коломієць в Facebook.
«На Черкаських вулицях Нацгвардія і військова техніка. Центральна влада налякана, і робить дурість за дурістю. Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполиции в Черкаській області, де повинен був відбутися допит міського голови Анатолія Бондаренка, і висловити йому свою підтримку», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що військова техніка, яка прибула в місто, «повністю набитий бійцями».
«Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють», - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, з 1 травня в Черкасах за рішенням місцевої влади були ослаблені обмежувальні заходи, введені з-за епідемії китайського вірусу.
Влада дозволила роботу ресторанам і салонах краси за умови, що ці заклади будуть виконувати додаткові вимоги: встановлять антисептики при вході в приміщення, будуть міряти температуру і стежити за кількістю людей в магазинах.
Крім цього, першими відкриються також непродовольчі магазини, майстерні, салони ритуальних послуг, ринки і ярмарки.
Слідом за Черкасах карантин був ослаблений спершу у Мукачевому, а тепер - в Івано-Франківську.
Таким чином, мери українських міст влаштували демарш проти центральної влади, в тому числі і Володимира Зеленського.
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