Медики виступили проти рішення про дострокове скасування карантину в Черкасах

На днях в Україні розгорівся скандал через рішення влади Черкас про дострокове зняття карантинних обмежень в місті. Так, проти дій місцевого мера виступили президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я Максим Степанов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як розповіла прес-служба Черкаської ОДА, до них приєдналися і місцеві лікарі.

Так, директор Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Людмила Кравченко заявила, що відмова від карантину може різко погіршити епідеміологічну ситуацію в області. Вона нагадала, що щодня лабцентр отримує для дослідження біоматеріали від більше 500 чоловік. Так, за 1 травня було отримано тисячу зразків.

«Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять з карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови КМУ», - підкреслила Кравченко.

Її підтримав і директор Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник. Він зазначив, що поки лікарні справляються з ситуацією, але якщо рівень захворюваності почне зростати в геометричній прогресії, ситуація може стати плачевною.

«Рівень захворювання може йти в геометричній прогресії, коли різко збільшується кількість хворих і тих, кого треба госпіталізувати і які потім зажадають перебування в умовах інтенсивної терапії та реанімації. Тому, звичайно, утримати все, що ми маємо, а саме стабільний незначний приріст - вкрай важливо », - підкреслив лікар.

Він порадив прислухатися до рекомендацій епідеміологів, зазначивши, що дострокова відмова від карантину може нівелювати всі досягнення введених обмежень.

Раніше повідомлялося, що українські військові вирішили вийти на патрулювання у Черкасах після того, як місто вирішив припинити карантин. Кадри опублікував головний муніципальний інспектор міста Станіслав Коломієць в Facebook. Уточнюється, що військова техніка, яка прибула в місто, «повністю набитий бійцями».

«Один з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють», - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, військову техніку і Нацгвардію ввели в Черкаси, бунт буде пригнічений: кадри того, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, масовий демарш проти Зеленського набирає обертів, карантин скасовують раніше.

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