Карантин в Україні продовжили до 22 травня. У той же час з 11 травня українців чекають деякі послаблення обмежень, які не торкнуться тих областей, що лідирують за кількістю хворих китайським вірусом

Стабільна ситуація із захворюваністю дозволяє з 11 травня почати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабміну в понеділок, 4 травня, передає Politeka.net. Наголошується, що на доопрацювання постанови про ослаблення карантину піде ще два дні.

Зняття обмежень включає в себе:

- відкриття парків, скверів та зон відпочинку;

- дозвіл на торгівлю товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, які розташовані в окремих приміщеннях (а саме текстилю, металевих виробів, килимів, елекроніки, меблів). При цьому торгово-розважальні центри залишаються закритими;

- відкриття перукарень та салонів краси, манікюрних салонів;

- відкриття магазинів дитячого одягу та взуття;

- відновлення діяльності тих суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів;

- дозвіл закладам громадського харучвання реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень «через віконце» самовивозу. Допустять роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом і зареєстрованих як оператори потужності;

- дозвіл на роботу музеїв і бібліотек;

- відкриття сервісів побутової техніки;

- відкриття стоматологій. Крім того, в цілому в медичній сфері планові операції повертають у звичайний ритм вже з 5 травня;

- дозвіл на роботу адвокатів, аудиторів і нотаріусів.

У той же час в Кабміні попереджають: «До 11 травня ми просимо українців дотримуватися правил. Це не тільки заклики уряду, а і наших лікарів».

Крім того, у тих регіонах, де найгірша ситуація з "уханьською заразою", карантин буде продовжено навіть тоді, коли його знімуть по всій країні.

В цілому, не рахуючи ослаблення обмежень з 11 травня, карантин в Україні продовжили до 22 травня.

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