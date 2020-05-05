Долар і євро різко підскочили в ціні, гривня на межі: що чекає українців в обмінниках

Курс валют в Україні 5 травня стане причиною паніки на ринку, гривня після тривалого утримування позицій різко прогнеться.

Так, за сто доларів сьогодні доведеться віддати 2697,49 гривень, хоча днем раніше показник був в районі 2695,92 грн (+1,57).

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А ось курс євро вирішили несподівано накрутити: 2950,78 гривень проти 2929,39 грн днем раніше (+21,39).

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Можна не платити": Нацбанк змінив правила погашення кредитів, розкриті важливі нюанси

Нацбанк України ввів "кредитні канікули" для позичальників, які допоможуть відстрочити зобов'язання перед кредитором або знизити їх. Борг не списується, а лише змінюються умови. 

Дане нововведення стосується і штрафів.

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Таким чином, пені і штрафи не будуть нараховувати до кінця карантину, проте відсотки ніхто не відміняв і принцип "можна не платити" - не застосовується.

Карантин послаблять 5 травня: в силу вступають нові правила

Так, З вівторка, 5 травня 2020 року, в українських клініках будуть дозволені планові операції, припинені на час карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Крім того, в ряді міст прийняли рішення про ослаблення деяких правил карантину. Так, приміром, у Києві і Тернополі з 5 травня дозволять торгівлю закладів швидкого харчування. Мова йде про стаціонарних та пересувних тимчасових спорудах закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

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