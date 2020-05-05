Долар і євро різко підскочили в ціні, гривня на межі: що чекає українців в обмінниках
Курс валют в Україні 5 травня стане причиною паніки на ринку, гривня після тривалого утримування позицій різко прогнеться.
Так, за сто доларів сьогодні доведеться віддати 2697,49 гривень, хоча днем раніше показник був в районі 2695,92 грн (+1,57).
А ось курс євро вирішили несподівано накрутити: 2950,78 гривень проти 2929,39 грн днем раніше (+21,39).
Януковича заарештували в Києві, суд прийняв тверде рішення: перші подробиці
"До 9 тисяч гривень": українці зможуть отримати нову надбавку до пенсії, кому пощастить
Гривня проб'є дно після свят, стрибок курсу долара неминучий: "Далі буде..."
ПриватБанк терміново попередив про труднощі: запасайтеся готівкою
Можна не платити": Нацбанк змінив правила погашення кредитів, розкриті важливі нюанси
Нацбанк України ввів "кредитні канікули" для позичальників, які допоможуть відстрочити зобов'язання перед кредитором або знизити їх. Борг не списується, а лише змінюються умови.
Дане нововведення стосується і штрафів.
Таким чином, пені і штрафи не будуть нараховувати до кінця карантину, проте відсотки ніхто не відміняв і принцип "можна не платити" - не застосовується.
Карантин послаблять 5 травня: в силу вступають нові правила
Так, З вівторка, 5 травня 2020 року, в українських клініках будуть дозволені планові операції, припинені на час карантину.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Крім того, в ряді міст прийняли рішення про ослаблення деяких правил карантину. Так, приміром, у Києві і Тернополі з 5 травня дозволять торгівлю закладів швидкого харчування. Мова йде про стаціонарних та пересувних тимчасових спорудах закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.
Нагадаємо, скандал навколо скасування карантину в Україні набирає обертів, медики збунтувалися: "Кількість хворих різко..."
Як повідомляла Politeka, глава Моз зробив термінове заяву, "ми пропонуємо...".
Також Politeka писала, що глава Моз Степанов повідомив про катастрофу і прийняте рішення: "З 11 травня в Україні...."