5 травня в Україні трохи послаблять карантинні обмеження

Нові правила торкнутися роботи лікарень і підприємств, що працюють в сфері харчування.

Так, з вівторка, 5 травня 2020 року, в українських клініках будуть дозволені планові операції, припинені на час карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Мова йде про операції та госпіталізації необхідних для зниження ризику життю та здоров'ю людини.

Всі операції будуть робити тільки після тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Крім того, в ряді міст вирішили дати добро на роботу закладів громадського харчування, але не всіх.

Так, наприклад, в Києві і Тернополі з 5 травня дозволять торгівлю закладів швидкого харчування. Мова йде про стаціонарних та пересувних тимчасових спорудах закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

При цьому все ще залишиться під забороною вживання їжі та напоїв на місці.

Реалізація їжі має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі, на входах повинні бути антисептики, одноразові серветки і рукавички для відвідувачів.

Необхідно дотримуватися масочного режиму, щоденної термометрії персоналу, організації безпечного збирання використаних засобів індивідуального захисту і їх утилізації, забезпечення дотримання дистанції менш як 1,5 метра і тому подібне.

Крім того, у Тернополі дозволили продовжити надання фінансових послуг фінансовими установами, якщо в приміщеннях буде знаходитися не більше одного відвідувача, працівники будуть використовувати засоби індивідуального захисту (маски, рукавички, окуляри або щиток) і двічі на день приміщення будуть прибирати з деззасобами.

Також дозволено надавати термінову стоматологічну допомогу приватними стоматологічними клініками/кабінетами при наступних умовах:

наявності розміщеної на доступному для відвідувачів місці довідки про результати аналізів обстеження на вірус методом ПЛР;

використання медичним персоналом засобів індивідуального захисту;

по роботі попереднього запису;

прийомі не більше одного пацієнта в кабінеті;

дотриманні інших санітарних і протиепідемічних заходів згідно з наказами МОЗ України.

Нагадаємо, карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.

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