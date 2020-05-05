Погода в Україні у середу, 6 травня, у більшості регіонів буде дощовою, але найстрашніше не це

Прогноз повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що дощі переважно будуть періодичними, від невеликих до сильних короткочасних злив. У центральних областях та на сході з грозами. При грозах також можливі град та шквалисте посилення вітру.

Вітер 6 травня очікується західний.

У західних областях ситуація буде відрізнятися: дощі також пройдуть, але холодні і з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів.

Саме на заході України буде найхолодніше. Найближчої ночі там очікується всього +2 +7 градусів, а в Карпатах навіть заморозки і висока ймовірність снігу.

У більшості областей температура буде +6 +12 градусів, вдень в середу +13 +18 градусів.

Найтепліше буде на сході України, в Дніпрі з районами і в більшості південних областей, там повітря прогреетс до + 18 + 23 градусів.

Правда, Одеська та Миколаївська область будуть скромніші, вдень близько +13 +17 градусів.

Погода у Києві 6 травня буде вологою, очікується періодичний дощ, вітер західний і похолодання до 15 градусів.

А в четвер-п'ятницю похолоднішає ще на 2-4 градуси.

Незначне потепління почнеться в суботу, 9 травня, а в неділю-понеділок температура підніметься до +20 + 24 градусів.

Проте вже 12-13 травня знову температура повітря знизиться до +14, +15 градусів.

Синоптик попередила, що погодні гойдалки можуть негативно позначитися на здоров'ї.

«Для людей з проблемами артеріального тиску - варто тримати поблизу телефон лікаря-кардіолога чи сімейного», - зазначила експерт.

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