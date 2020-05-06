Погода 7 травня підготувала для українців температурні контрасти від 6 градусів морозу до 20 градусів тепла

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що погода в четвер, 7 травня, буде сильно варіюватися по всій території України: на країну обрушаться дощі, грози, штормовий вітер, сніг, а також періодичні сонячні прояснення. Все це викликано циклоном і атмосферними фронтами.

Вночі опади пройдуть на північному заході України, в Харківській області, Полтавщині, Вінниччині та частини Черкаської. У Карпатах пройде дощ, місцями можливий сніг. Днем негода зміститься на схід від. Сильні дощі пройдуть на Київщині, Житомирщині, а також у Вінницькій та Одеській областях.

На заході, сході, півдні і в центрі можливі лише невеликі опади.

Вітер 7 травня буде північно-західного і західного напрямку. При цьому на заході, півночі, півдні та у центрі очікуються сильні штормові пориви.

Середня температура вночі складе +5…+9 градусів. У східних областях очікується від 8 до 13 градусів, у західних – від +2 до +6, а в Карпатах на високогір'ї стовпчики термометрів опустяться до -3…-6 градусів.

Вдень середня температура по Україні буде триматися на позначках від +8 до +14 градусів. В центрі, на півдні і в Сумській області очікується +12…+17 градусів, а найтепліше буде на сході – від +15 до +20.

У Києві день буде холодним і дощовим. Температура вночі становитиме +4…+6 градусів, а вдень – від +10 до +13.

При цьому Діденко зазначила, що вже 9-10 травня на українців чекає потепління.

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