Курс валют готує новий розворот, все зміниться в одну мить: "долар несподівано..."

Курс валют в Україні 7 травня покаже справжнє обличчя гривні, долару та євро влаштують справжню прочуханку.

Долар сьогодні можна буде придбати за 26,9323 грн. Вчора він торгувався за 26,9774 (-0,0451).

Уточнимо, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,9578 за один «вічнозелений».

Українцям видадуть нові паспорти, з'явилося пояснення: «потрібні, щоб…»

В українців може з'явитися новий «паспорт здоров'я» за рекомендацією ВООЗ

Ідею про випуск нових документів, що підтверджують відсутність в організмі небезпечного уханьского вірусу, зараз розглядають у Всесвітньою організацією охорони здоров'я. З відповідною пропозицією раніше виступили влада Греції.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зазначила, що Україна готова до впровадження подібних документів, якщо ВООЗ схвалить цю ідею.

Передбачається, що такий паспорт дозволить людям відвідувати інші країни в умовах пандемії і карантину. Він стане додатковим документом, необхідним для виїзду за кордон.

День пам'яті не скасовується, Шмигаль виступив з несподіваною заявою: "Прохання забезпечити…"

В цьому році масових заходів на честь закінчення Другої світової війни в Україні не буде

Про це на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що масові заходи, заплановані на 8 і 9 травня, були скасовані у зв'язку з карантином.

У той же час глава уряду повідомив, що українських ветеранів війни привітають в індивідуальному порядку. У зв'язку з цим він звернувся до регіональній владі.

«єдине прохання до голів обласних державних адміністрацій - особисто чи на рівні заступників забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни, які є в областях, в цьому році», - закликав Шмигаль.

Нагадаємо, Лукашенко в розпачі несподівано звернувся до Зеленському: "Запрошую хоча б...".

Як повідомляла Politeka, росіяни влаштували акцію "Безсмертний полк" у дворі: відео божевільного "победобесия".

Також Politeka писала, що осмілілий Лукашенко в розпал епідемії дав Путіну урок патріотизму: "росіяни приречені на...".