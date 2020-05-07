Українська гімнастка Лілія Подкопаєва висловилася про конфлікт України і РФ



За її словами, агресія РФ на Добассе призвела до того, що вона навіть не може навідатися на могили своїх рідних.

"Так, для мене Росія агресор. У 2014 році Росія анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. З тих пір Я не можу поїхати в Донецьк на могилу бабусі й діда, не можу провідати своїх тренерів, які живуть там", - зазначила спортсменка.

Вона підкреслила, що своїми діями Росія "розпалила вогонь між братніми державами".



"Ніколи, навіть в страшному сні не могла уявити, що Росія нападе. Тому що з Росією нас пов'язує історія. Може, не завжди була найприємнішою, але це наше життя. Почавши всю цю катавасію, ці військові дії розпалили вогонь між двома, взагалі-то, братніми державами", - вважає Подкопаєва.



Гімнастка впевнена, що між країнами багато спільного, і сподівається, що найближчим часом нас чекає світ.

"Може бути по-дитячому, але я сподіваюся і вірю, що найближчим часом військові дії на Донбасі припиняться, коли буде підписаний мирний договір", - уклала Подкопаєва.



А ось російський режисер і актор Володимир Меньшов навіть не бачить причин звинувачувати РФ у погіршенні відносин з Україною.

За його словами, з боку РФ немає жодної провини.

"У мене немає претензій до нашої стороні. Ми не даємо навіть приводу. Якщо тільки не брати останній рік, коли вже з'явилися "ДНР" і "ЛНР", а так кожен раз нас дістають. Що ми зробили не так, щоб перед ними винуватими?", - задається питанням режисер.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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