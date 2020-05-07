Украинская гимнастка Лилия Подкопаева высказалась о конфликте Украины и РФ



По ее словам, агрессия РФ на Добассе привела к тому, что она даже не может наведаться на могилы своих родных.

"Да, для меня Россия агрессор. В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда, не могу проведать своих тренеров, которые живут там", - отметила спортсменка.

Она подчеркнула, что своими действиями Россия "разожгла огонь между братскими государствами".



"Никогда даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет. Потому что с Россией нас связывает история. Может, не всегда была самой приятной, но это наша жизнь. Начав всю эту катавасию, эти военные действия разожгли огонь между двумя, вообще-то, братскими государствами", - считает Подкопаева.



Гимнастка уверена, что между странами много общего, и надеется, что в ближайшее время нас ждет мир.

"Может быть по-детски, но я надеюсь и верю, что в самое ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор", - заключила Подкопаева.



А вот российский режиссер и актер Владимир Меньшов даже не видит причин винить РФ в ухудшении отношений с Украиной.

По его словам, со стороны РФ нет ни одного проступка.

"У меня нет претензий к нашей стороне. Мы не даем даже повода. Если только не брать последний год, когда уже появились "ДНР" и "ЛНР", а так каждый раз нас шпыняют. Что мы сделали не так, чтоб быть перед ними виноватыми?", - задается вопросом режиссер.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.



