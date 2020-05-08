8 травня погода на правому і лівому берегах Дніпра буде кардинально протилежною

В той час, як на половині України небо частково проясниться та з-за хмар вигляне сонце, іншу половину чекають дощі з грозами. Відповідний прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, представили синоптики Укргідрометцентру.

За їх прогнозом, опади підуть із західних та північних областей, а також з більшої частини південних і центральних районів. Проте всьому лівобережжю, а також Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областям пощастить менше: там очікуються дощі та грози.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. В центральних і південних областях місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+8 градусів, а вдень повітря прогріється до _12…+17. Вночі на високогір'ї Карпат можливі заморозки до -3 градусів.

До цього ми писали про те, що в Україні продовжує йти сніг в Карпатах, незважаючи на травень за вікном.

У мережі продовжують публікувати фотографії з Карпат, а саме гори Піп Іван, де почалася справжня завірюха. Видимість там обмежена зараз до 20 метрів, а за ніч випало 15 сантиметром снігу. Синоптики попереджають про можливі лавини.

Гідрометцентр України вже оновив статус сніголавинної ситуації в Карпатах. У двох місцях оголошено третій рівень небезпеки - частково неприємні умови.

Нагадаємо, снігопад обрушився на Україну, стихію не зупинити: кадри травневої погоди.

Як повідомляла Politeka, травень готує українцям справжнє випробування: погода здивує навіть синоптиків.

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