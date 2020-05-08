8 травня погода на правому і лівому берегах Дніпра буде кардинально протилежною
В той час, як на половині України небо частково проясниться та з-за хмар вигляне сонце, іншу половину чекають дощі з грозами. Відповідний прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, представили синоптики Укргідрометцентру.
За їх прогнозом, опади підуть із західних та північних областей, а також з більшої частини південних і центральних районів. Проте всьому лівобережжю, а також Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областям пощастить менше: там очікуються дощі та грози.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. В центральних і південних областях місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+8 градусів, а вдень повітря прогріється до _12…+17. Вночі на високогір'ї Карпат можливі заморозки до -3 градусів.
Легендарний кухар розкрив секрет чудового пюре: все змінить один інгредієнт
Зеленський підписав важливий закон: що зміниться назавжди, «українці більше не зможуть...»
ПриватБанк залишив українців без грошей, ліміт зменшують до нуля: "Пора міняти банк"
"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
До цього ми писали про те, що в Україні продовжує йти сніг в Карпатах, незважаючи на травень за вікном.
У мережі продовжують публікувати фотографії з Карпат, а саме гори Піп Іван, де почалася справжня завірюха. Видимість там обмежена зараз до 20 метрів, а за ніч випало 15 сантиметром снігу. Синоптики попереджають про можливі лавини.
Гідрометцентр України вже оновив статус сніголавинної ситуації в Карпатах. У двох місцях оголошено третій рівень небезпеки - частково неприємні умови.
Нагадаємо, снігопад обрушився на Україну, стихію не зупинити: кадри травневої погоди.
Як повідомляла Politeka, травень готує українцям справжнє випробування: погода здивує навіть синоптиків.
Також Politeka писала, що погода влаштує українцям божевільні гойдалки, синоптики попередили про небезпеку.